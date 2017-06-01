蘇花坍方 蔡英文：改善東部交通不是靠口水而是平常準備

蘇花公路這次連假遇到坍崩，導致遊客及居民受困，蔡英文總統今天在臉書表示，她不敢忘記，花東鄉親念茲在茲的，就是一條「安全回家的路」。要改善東部交通，靠的不是交通中斷時的口水，而是平常的實在準備。

蔡英文強調， 現在蘇花改工程正加緊進行，年底蘇澳東澳段就會通車。另外，「台9線蘇花公路山區路段改善計畫」、「花東公路改善與景觀大道計畫」等公路建設也都持續進行。政府會為花東鄉親把關，確保這些工程如期如質完成。

蔡英文總統在臉書上的文章，配上 「麗娜輪」與「合富快輪」載運旅客及車輛影片。

蔡總統指出，天災有時難以預測，但政府的責任就是隨時做好準備！這次因為天災導致蘇花公路中斷，第一次啟動了海路備援機制，安排了「麗娜輪」與「合富快輪」載運旅客及車輛。兩天下來，一共疏運了1701人、各式車輛超過500輛。我要感謝緊急支援的工作人員，更要感謝冒險搶修道路的工作同仁，大家辛苦了。

總統說，透過前瞻基礎建設計畫，更規劃推動「北宜鐵路提速工程」以及「花東鐵路雙軌全線電氣化」，也會推動「台鐵電務智慧化提升計畫」、「票務系統整合再造計畫」，全系統的升級台鐵的服務能量，花東鄉親南來北往將會越來越便利。

她強調，「不管是舊計畫還是新計畫，對東部交通有幫助的，我們都會全力去做」。也希望各界能夠放下黨派成見，支持前瞻基礎建設，加速花東交通的改善。

(中時)