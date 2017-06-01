一例一休 賴清德：民間難堪得起
對於一例一休的紛擾，台南市長賴清德今（1）日接受台南市議員質詢時表示，民間已難「堪得起」。
根據自由時報的報導，民進黨籍台南市議員蔡旺詮今（1）日質詢台南市長賴清德，蔡旺詮表示，中央推行一例一休政策，中小企業吃不消，再堅持下去，恐怕造成三輸局面。
賴清德則舉民進黨與國民黨的政策比較，民進黨推「一例一休」，民間已難「堪得起」，若依照國民黨版「周休二日」下重藥，更是「堪不起」！
蔡旺詮議員並且提出「一例一休」實施前後的數據做比較，民國104年11月15日至105年3月15日，新設立的企業家數有918家，歇業有298家。而105年11月15日至106年3月15日新設立的企業家數有1045家，歇業有544家。
數據顯示，雖然新設企業家數有增加，但是歇業企業家數幅度則幾近倍增。
網友也在蔡旺詮議員的臉書留言表示，「真的休慘了，也休窮了」！
(中時電子報)
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