不知網路禁售動物用藥 賣家遭重罰9萬

網路平台販售商品正夯，但販售寵物藥品已違反《動物用藥品管理法》可罰9萬至25萬元罰鍰。（圖/新北市動保處提供）

網路平台販售商品正夯，但小心販售寵物藥品被罰！新北市動保處日前接獲民眾檢舉，指網路賣家小巴（化名）在拍賣平台販賣動物除蟲滴劑「益百分400」，雖小巴哭訴，只是不想浪費約1000元的藥品，並非故意犯法上網兜售，但仍違反《動物用藥品管理法》，被重罰9萬元。

動保處長陳淵泉表示，今年截至6月前已接獲15件網路拍賣動物相關用品檢舉，至今已成案、裁罰3件。因在網路販售動物用藥已違反《動物用藥品管理法》，可裁罰9萬至25萬元罰鍰。雖經查小巴本意是出於省錢，也不了解法律規定，但因無申請販賣許可證就擅自賣藥，仍依法裁罰9萬元。

陳淵泉也提醒，飼主若擔心寵物有跳蚤、壁蝨等寄生蟲問題，應該詢問獸醫師或向合法的動物用藥品販售業者購買，避免受騙，也難保證藥品品質。

(中時)