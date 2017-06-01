食安風暴 文藻為學生作健康餐盒

食安風暴後，高雄市文藻外語大學特地請營養師為師生設計「健康餐盒」，相當受歡迎，圖為德文系學生林霈淇（右起）、林湘諭、鍾心瑜及林品蓁展示餐盒。（呂素麗攝）

食安風暴後，高雄市文藻外語大學特地請營養師為師生設計「健康餐盒」，相當受歡迎。（呂素麗攝）

食安風暴後，高雄市文藻外語大學特地請營養師為師生設計「健康餐盒」，相當受歡迎，圖為學生事務長陳靜珮（右一）與學生享用健康餐盒。（呂素麗攝）

食安問題頻傳，高雄市文藻外語大學推出「健康餐盒」，由營養師為學生設計菜單，製作出熱量介於700至720卡的健康餐盒，為師生健康把關，推出後大受歡迎，很快銷售一空。

文藻外語大學指出，多數學生都外食，市售餐盒為求美味以迎合大眾口味，大多提供油炸類及加工類食物，長期食用容易導致肥胖及慢性疾病。

為了推廣健康均衡飲食概念，文藻外大學務處衛生保健組，於5月中旬，特別請該校駐校營養師開立菜單，並且輔導該校學生餐廳製作熱量介於700至720卡的健康餐盒。

由於選用天然新鮮食材，搭配多樣化的蔬菜和適量的肉類，減少油品與調味料的使用，讓師生能攝取營養均衡兼具美味的餐點，一推出就獲得師生搶購，線上預約不到半小時，馬上預購一空。

「健康餐盒」菜色多樣化，有五穀飯搭配蒲燒鯛魚片、鹽烤松阪豬、涼拌小黃瓜、玉米筍炒肉絲、西洋芹炒香菇跟開陽白菜，吃起來低油、低鹽、低糖且高纖，1個售價80元，現在優惠價40元。

文藻於5月18日起，每周1次推出150個健康便當，其中100個接受預約，50個現場採購，昨天是第3次推出，同樣熱賣，已經連續採購3次的教發中心職員陳姿蓉表示，健康餐盒菜色豐富且營養均衡，吃得健康又美味，而且推廣價才40元，物超所值。

公關主任鄭淑玲說，營養師以每個人每天所需要的熱量調配菜色，提倡健康概念，為師生健康把關。

(中時)