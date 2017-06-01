陳喬恩清純少女照曝光「和現在太不像」
今天是大陸六一兒童節，陳喬恩也在社群網站公開昔日青澀少女照與粉絲同歡，還搞笑自嘲「從小不笑就是一副臭臉的小姊姊～」，然而不少網友就直言，雖然陳喬恩小時候也美，可是與現在模樣太不像了。
陳喬恩PO出昔日青澀照，要網友猜猜看她當時幾歲，照片中陳喬恩瓜子臉加上一雙水汪汪大眼睛，活脫脫就是個美人胚子，令網友驚豔大讚「天生麗質」，但也有不少人直言陳喬恩長相差很大「好看啊，只是和现在不太像了」、「一點都不像了」、「這圖P了吧，小時候下巴就尖嗎」。
(中時電子報)
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