台灣電影文化園區獲中央支持 今年全面啟動

新莊副都心「台灣電影文化園區BOT案」獲得中央財政部經費支持，預計今年進行可行性評估及招商規劃。（新北市新聞局提供）

新莊副都心「台灣電影文化園區BOT案」獲得中央財政部經費支持，獲得315.4萬補助，加上自籌款64.6萬，即可辦理招商前置作業，預計今年進行可行性評估及招商規劃。另與文化部合作的國家電影中心，工程案也已公告招標，預計今年動工，「臺灣電影文化園區」將在今年全面啟動。

新北市政府為發展影、視、音產業，依據促參法辦理「臺灣電影文化園區興建營運移轉(BOT)案」，計畫以影視音後製技術、人才培訓、產業媒合等為主軸，並結合電影院、主題商城、餐廳等商業娛樂設施及週邊相關影音產品的開發，打造成為電影重要製作、技術研發基地。

新聞局長張其強表示，台灣電影文化園區位屬新莊副都心精華地段，鄰近中央合署辦公大樓，土地面積約2.69公頃，屬市有財產。其中1公頃的小基地，已於去(105)年與文化部簽約，共同籌建「國家電影中心」，作為電影教育、研究、推廣、國際交流之基地，國家電影中心興建工程已進行公告招標，預計年底前動工，109年完工。

另外佔地1.6公頃的大基地，新聞局以兩塊基地綜整開發，功能互補為考量，朝向引進民間資源參與的方式興建，向財政部爭取BOT前置作業經費補助，順利獲得支持，也將在今年進行規劃。

張其強說，台灣電影文化園區無論在交通、產經條件都具有競爭優勢，由台64、65號快速道路連接國道，北有松山機場，南有桃園機場，三大捷運線新莊線、機場線、環狀線環繞，只要30分鐘即可往來國際機場及市中心，加上雙北既有影視產業、人才集中的相對優勢，以及新莊副都心知識產業園區、國際創新產業園區、AU捷運商城等開發案，雲端科技、數位匯流產業匯聚，再往西連結已有廠商進駐的林口「新北影視城」，串連形成上中下游產業鏈完整之影視廊帶，絕對能發揮區域優勢及產業加成效益，發展成為國際影視產業交流及文化觀光之新地標。

(中時)