難斷與事故有因果關係 澎湖復興空難2人一審無罪

澎湖復興空難造成48人死亡、10人重傷，澎湖地方法院一審宣判兩名被告無罪。（陳可文攝）

103年澎湖復興空難造成48人死亡、10人重傷；1日澎湖地方法院一審判決，主張兩名被告空軍馬公基地高勤官荊元武、塔台管制員李佳峰縱是有過失，但事證難斷認與事故有因果關係，宣判無罪。

103年7月23日下午7時許，復興航空222號班機從高雄機場飛往澎湖馬公機場航，疑因麥德姆颱風風雨過大，飛機降落不順利又重飛失敗，最後墜毀在湖西鄉西溪村並起火燃燒，造成機上人員48人死亡、10人重傷，另波及11棟民宅、5人輕傷。

飛安會公布調查結果，直指飛航組員未遵守標準作業程序、連續犯下多項致命錯誤，包括進場時看不到跑道卻違反規定執意進場，在330呎的重飛高度下限時未重飛，直到高度剩72呎時才重飛等。

澎湖地檢署偵查指出，復航正副駕駛未遵守標準作業程序，加上天候變壞，釀成空難，兩人已罹難不起訴；另空軍馬公基地高勤官荊元武及馬公機場管制員李佳峰有疏失，尤其荊先拒絕復航降落在較佳跑道，後又塔臺督導去電請求放行時大打官腔，刁難長達12分鐘仍拒絕，以致班機失事；全案依業務過失罪嫌將荊、李2人起訴。

全案經冗長調查過程，昨日澎湖地方法院偵結一審宣判；院方認為，被告荊元武對於飛機申請變更跑道有決定權限，但飛機起降的安全性涉及風向、風速等多方因素，難僅以02跑道相關輔助降落及燈光設備系統較先進齊全，即認定被告荊元武未同意變更跑道有過失。

另針對被告李佳峰未通報RVR跑道視程數值的不作為過失，院方表示，馬公機場跑道VOR進場是依據「能見度」，而非以跑道視程做為最低降落標準，只要能見度與雲幕高度符合標準，駕駛員就能決定進場，通常塔臺不會主動通報RVR數值。

法官強調，事故發生主要原因是飛航組員未按照降落標準程序確認跑道前，即已將高度驟降至330呎最低下降高度以下，且誤失進場點後並未立即執行重飛，反而花費13秒時間試圖目視尋找跑道環境，以致未發現跑道要執行重飛時，疑似撞擊樹叢肇禍。

(中時)