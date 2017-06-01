難斷與事故有因果關係 澎湖復興空難2人一審無罪
103年澎湖復興空難造成48人死亡、10人重傷；1日澎湖地方法院一審判決，主張兩名被告空軍馬公基地高勤官荊元武、塔台管制員李佳峰縱是有過失，但事證難斷認與事故有因果關係，宣判無罪。
103年7月23日下午7時許，復興航空222號班機從高雄機場飛往澎湖馬公機場航，疑因麥德姆颱風風雨過大，飛機降落不順利又重飛失敗，最後墜毀在湖西鄉西溪村並起火燃燒，造成機上人員48人死亡、10人重傷，另波及11棟民宅、5人輕傷。
飛安會公布調查結果，直指飛航組員未遵守標準作業程序、連續犯下多項致命錯誤，包括進場時看不到跑道卻違反規定執意進場，在330呎的重飛高度下限時未重飛，直到高度剩72呎時才重飛等。
澎湖地檢署偵查指出，復航正副駕駛未遵守標準作業程序，加上天候變壞，釀成空難，兩人已罹難不起訴；另空軍馬公基地高勤官荊元武及馬公機場管制員李佳峰有疏失，尤其荊先拒絕復航降落在較佳跑道，後又塔臺督導去電請求放行時大打官腔，刁難長達12分鐘仍拒絕，以致班機失事；全案依業務過失罪嫌將荊、李2人起訴。
全案經冗長調查過程，昨日澎湖地方法院偵結一審宣判；院方認為，被告荊元武對於飛機申請變更跑道有決定權限，但飛機起降的安全性涉及風向、風速等多方因素，難僅以02跑道相關輔助降落及燈光設備系統較先進齊全，即認定被告荊元武未同意變更跑道有過失。
另針對被告李佳峰未通報RVR跑道視程數值的不作為過失，院方表示，馬公機場跑道VOR進場是依據「能見度」，而非以跑道視程做為最低降落標準，只要能見度與雲幕高度符合標準，駕駛員就能決定進場，通常塔臺不會主動通報RVR數值。
法官強調，事故發生主要原因是飛航組員未按照降落標準程序確認跑道前，即已將高度驟降至330呎最低下降高度以下，且誤失進場點後並未立即執行重飛，反而花費13秒時間試圖目視尋找跑道環境，以致未發現跑道要執行重飛時，疑似撞擊樹叢肇禍。
(中時)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範