糖尿病年齡層下降 2招可降血糖

醫師指出可以做有氧運動及肌力重訓幫助血糖降低。(圖/達志影像/Shutterstock)

民眾的飲食習慣西化，卻缺乏運動習慣，導致患有糖尿病的年齡層逐漸下降，根據國際糖尿病聯合國統計顯示，學童及青少年患有糖尿病的比率在20年間上升了350%！

據《自由時報》報導，台南市立醫院家庭醫學科王威傑醫師指出，會患有糖尿病並不是青少年所認為「在檢查前幾天有吃大餐」或是「這幾個月吃太多甜食」所造成的，糖尿病是經年累月的胰島素阻抗所造成。

人體的胰臟會分泌負責將血液的糖轉換為能量使用的胰島素，而胰島素阻抗會使血糖不容易轉為能量，導致血液中的血糖偏高，會出現胰島素阻抗多為家族遺傳、肥胖、飲食不當、缺乏運動以及長期服用某些藥物。

王威傑醫師表示，想要預防罹患糖尿病或是糖尿病初期的患者，可以做有氧運動及肌力重訓，這兩種運動能有效改善胰島素阻抗現象。

有氧運動指的是在運動過程中，可以說話、有點喘但又不會太喘的中強度運動，如快走、慢速游泳、騎腳踏車及有氧舞蹈等都屬於有氧運動；而許多人以為肌力重訓僅是將肌肉線條鍛鍊的更好看，王威傑醫師說明，當身體肌肉比列較多時，胰島素的敏感度越高，銃訊過的肌肉能使胰島素更加敏感，能幫助血糖降低。

(中時電子報)