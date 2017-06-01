疑與同學鬥毆 中正國中13歲男生墜樓

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警消今天下午5時56分獲報，中正國中7年9班1名劉姓男學生，疑似與同學爭吵鬥毆，從教室大樓4樓墜樓，劉門牙4顆斷裂，右前臂封閉性骨折，意識清醒，送台大醫院救治後暫無生命危險，詳細原因正由警方和校方了解調查中。

(中時)