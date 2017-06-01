正宮心軟收留小三 手機發現性愛片怒提告
林姓男子與李女發生婚外情，李女因繳不出房租投靠林男，林妻心軟大方收留，之後李女搬離，並與林妻簽訂切結書，承諾不再與林男來往。2個月後，林妻在先生手機內發現與李女的性愛影片，且李女懷有身孕，憤而提告。新北地檢署今依通姦、相姦罪嫌，將2人起訴。
林、李2人均有吸毒前科，李女因把錢都拿去買毒，沒錢繳房租，只好投靠林男，先與林妻坦承兩人關係，道歉並提出暫住林家的要求，林妻心軟收容，但一山容不下二虎，「三人行」短暫維持，李女搬離，並保證與林男分手。
不料，去年6月間林妻意外發現老公手機內，有與李女的性愛影片，影片中，李女還提醒「不要壓到孩子」，林妻深感被背叛，憤而提告。
李女供稱，剛與林男交往時，不知其有家室，知道後就未再與他發生性行為了，堅決否認孩子的爸爸是林男。
新北地檢署不採信2人供詞，今依通姦、相姦罪嫌，將林男、李女起訴。
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(中時)
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