外配家暴離婚或喪偶鬆綁 免月收入金額門檻
為加強對外籍配偶的照顧，內政部今(1)天表示，未來受家暴離婚未再婚或喪偶扶養未成年子女的外籍配偶，申請歸化所需的生活保障無虞證明，將採寬鬆認定，無金額門檻限制。
內政部部務會報今天下午通過《國籍法施行細則》修正草案，增列因受家庭暴力離婚且未再婚，國人配偶死亡後未再婚，且有事實足認與其亡故配偶的親屬仍有往來，或與亡故國人配偶婚姻關係已存續2年以上，對無行為能力或限制行為能力的中華民國國籍子女有扶養事實、行使負擔權利義務或會面交往的外籍配偶，申請歸化國籍可適用較寬鬆的生活保障無虞證明，如雇主開立聘僱證明或申請人自行以書面敘明其工作內容及所得即可，以強化對外籍配偶的照顧。
內政部並指出，為有效提升便民服務效能，以往外國人或無國籍人申請歸化時，需先向內政部移民署服務站申請居留證明書，未來戶政機關將與移民署合作，由戶政事務所透過跨機關資訊平台服務代查，讓申請歸化國籍者得免附居留證明資料，也免除民眾奔波移民署服務站申請居留證明書的不便，更可替民眾省下100元規費。
(中時)
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