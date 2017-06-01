反映成本 歸化國籍證書將漲200元

為反映成本，內政部今(1)天通過《國籍規費收費標準》修正草案，將調漲申請歸化、喪失、回復國籍許可證書費用，由原1000元調漲為1200元。

內政部部務會報下午通過《國籍規費收費標準》修正草案，配民國合105年12月21日修正公布的《國籍法》規定，外國人在許可歸化後一定期間內，提出喪失原有國籍證明，無須再申請準歸化中華民國國籍證明，本修正草案一併刪除準歸化中華民國國籍證明收費規定。

內政部另考量該收費標準自93年迄今已13年未修正，為反映成本，經檢討評估，酌予調升歸化、喪失、回復許可證書費用，由1000元調漲為1200元；國籍許可證書換發或補發及中華民國國籍證明規費，則維持現行每張1000元收費。

內政部指出，「國籍規費收費標準」修正草案近期將送立法院備查後公告發布施行，請有申辦需要的民眾多加留意新的收費規範。

(中時)