世大運在即 葉俊榮：料敵從寬 部署從嚴

內政部長葉俊榮今天在部務會報聽取警政署報告指出，因應世大運即將到來，內政部將秉持「料敵從寬、部署從嚴」原則，落實各項警衛安全維護整備作業，確保賽事圓滿順利。

葉俊榮指出，因應「2017臺北世界大學運動會」即將到來，內政部將秉持「料敵從寬、部署從嚴」原則，落實各項警衛安全整備作業，以協助台北市政府推動世大運維安工作，確保賽事圓滿順利。

此外，葉俊榮也表示，毒品問題是當前國家社會安定的挑戰。內政部一直積極推動相關防堵策略，整合跨部會資料庫，透過SARA問題導向模式，深入追查上游，今年1至4月共查獲1萬7284件毒品案件，較去年同期增加1646件；破獲毒品總淨重4908公斤，較去年同期大幅增加3205公斤。

內政部指出，持續運用大數據分析強力打詐，今年1至4月詐欺發生數6717件，較去年同期減少207件；同時預先掌握情資，主動跨海查緝電信詐欺機房，積極防制民眾赴海外從事詐欺犯罪，今年已查獲的海外電信詐欺機房，包含印尼3處、泰國1處、馬來西亞1處，並緝捕詐欺嫌犯165名；另推動「緝狐專案」遏阻高度再犯詐欺犯，目前共緝獲123人。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)