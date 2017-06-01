替遭拒收的酒瓶廠商出氣 金門高粱黨主席告金酒
金酒公司以協力廠商逸品公司送交的酒瓶，部分外裝包膜有破損，可能導致酒瓶受潮發霉，拒絕點交收貨，遭金門高粱黨主席洪志恒在今（1）日向金門地檢署告發涉嫌背信。金酒則強調，一切都跟著合約走，事關金酒的品質和商譽，一點都馬虎不得。
曾參選金門縣長的洪志恒指出，金酒公司買的是酒瓶，驗收結果也合格，卻以停放在料羅碼頭的部分酒瓶外裝包膜破損、受潮為由，一直拒絕點交收貨，導致供貨的逸品公司蒙受高價的倉儲費用損失。
洪志恒強調，雨季輕微受潮本屬不可抗力因素，且完全不影響酒瓶的乾淨、安全，但金酒公司卻「雞蛋裡挑骨頭」、「惡意刁難」、「一意孤行」拒絕收貨。
金酒物料處經理辛鴻慶則強調，依照合約規定， 酒瓶外包裝的包膜不得破損，包裝的紙板也不得潮濕，主要考量是如果破損受潮，就會造成酒瓶長霉，增加公司額外的洗瓶作業成本，也會影響灌裝酒的品質保証。
金酒表示，金酒在4月中旬開始執行驗收檢視作業時，即發現逸品公司部分供貨的外觀包裝不符規定，曾基於善意提醒對方應注意履約規定，但後來供貨仍有相關缺失，因此才未予收貨。
根據金酒提供的資料顯示，自4月17日至5月23日：0.3公升酒瓶總計共進182板（每板2597支瓶），良品收貨112板、不良品退70板，不良率38％ ； 0.6公升酒瓶總計共進242板（每板1440支瓶），良品收貨129板、不良品退113 板，不良率46％。
金酒強調，檢視收貨作業攸關金酒的品質和商譽，必須嚴格把關，才能讓全體鄉親共有的資產，往永續經營的目標大步邁進。
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(中時)
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