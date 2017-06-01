南部技職最大場　慈惠醫專百名模特走秀超吸睛

慈惠醫專美容造型設計科號稱最盛大的畢業成果展將在2日晚間登場，而1日校內已散發出華麗氣息，模特兒穿著華服在大型舞台上走秀彩排。（謝佳潾攝）

超靚的！慈惠醫專美容造型設計科號稱最盛大的畢業成果展將在明晚登場，而今天校內已散發出華麗氣息，近百名模特兒穿著華服在大型舞台上走秀彩排，70多位應屆畢業生相當滿意自己的「成品」，直說花9個月籌備就等上台的這一天了。

畢業會會長張詳承說，今年是美容造型設計科第6屆畢展，與以往較死板的走秀方式完全不同，不僅中間穿插活動讓走秀者與台下觀眾互動，模特兒、走秀組別及畢業生也都較往年多出許多，光是走秀模特就接近百人，因此這次的舞台也較往年大出一倍。

「這是南部首創最大場！」他說，從舞台設計到模特身上的髮飾、頭髮再到衣服、指甲、高跟鞋等所有看得到的東西，通通都是畢業生親自設計，同學自提案到成品完成得經過8關審核，花費近9個月的時間，而連承包搭舞台的廠商也說，在南部技職學校沒看過這樣大的規模。

他強調，這次的畢展不論在人力或硬體設備上，付出的心力都較往年多，原因無他就是想把它做得更好，因此這次創下許多第一次，第一次人這麼多、第一次場地這麼大，還有第一次對外全面開放，邀請大家一起來欣賞同學們努力的成果。

慈惠醫專表示，這次畢業展中，學生展現出求新、求變的學習能力，盼他們將在校5年的所學持續發揚光大，讓大家知道美容科的學生不是只會洗髮、做衣服，他們是有許多內涵與創造力的。

(中時)