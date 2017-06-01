悍將Summer Night主題日 進場送酷涼杯
富邦悍將在17、18日於新莊球場舉辦「Summer Night」主題日活動，兩場次預售票預計自6月3日(六)早上11:01起開賣，購買內野票加贈悍將主視覺夏夜酷涼杯，歡迎球迷朋友來球場涼一「夏」！
富邦「Summer Night」主題日預售票預定自6月3日早上11:01起，在7-11ibon機台及ibon網路售票系統同步開賣，17、18日兩場次票價維持周末例行賽價格，內野全票450元、半票350元。
「Summer Night」主題日除了票價不變，購買內野門票的球迷朋友，進場就可獲得悍將夏夜酷涼杯，同時富邦悍將會員卡卡友，憑卡還可免費換取一杯飲料（數量有限，換完為止），讓你在炎炎夏日大口暢飲，清涼一「夏」！
另外，在ibon購買17、18日「Summer Night」兩天預售票的球迷，只要上網登記票號，還有機會參加10、11日，於新莊棒球場旁7-11真豪門市-悍將棒球形象店(新北市新莊區中華路一段73號)舉行的球星簽名會，和高國輝、胡金龍、林琨笙等球星近距離互動。
「悍」你涼一夏，「Summer Night」富邦悍將在場內外安排豐富的活動等你來玩樂，歡迎球迷朋友一起進場享受仲夏夜的棒球饗宴。
(中時電子報)
關鍵字：富邦悍將
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