沒有美術基礎也能畫　來義高中藝能專班開展

因少子化影響，今年來義高中藝能專班美工組的畢業生只剩4位，不過他們仍保有傳統與學弟妹聯合在學校藝術館開藝展，送給自己難忘的畢業禮物。（謝佳潾攝）

來義高中推廣藝能專班11年，期間啟發無數原無美術基礎的原民學生對藝術產生興趣，但難逃少子化影響，今年美工組的畢業生只剩4位，不過他們仍保有傳統與學弟妹聯合在學校藝術館開藝展，送給自己難忘的畢業禮物。

指導老師黃秋泉說，藝能專班分為樂舞組及美工組，課程與普通高中都一樣，只是每周都有2至4堂的術科課，而美工組與一般認知的美術班不一樣，學生多是沒有美術基礎的，他們也許喜歡塗鴉但不知何謂藝術，因此藝能班的重點是啟發興趣多過教導作畫技巧。

他說，早期偏鄉學畫資源有限，所以藝能專班每年幾乎都有20至30名學生報名，但現今少子化嚴重，今年的美工組的應屆畢業生只剩下4人，不過不管人多人少，專班聯合開展的傳統仍會持續下去，今年展出約40件作品，分別有素描、水彩畫、編織及皮雕。

「畫畫很開心啊！」畢業生之一的柳郁傑，是今年考上台中教育大學美術班的公費生，他說，從小就喜歡畫畫，能在自己高中畢業時展出自己的作品，覺得很光榮。而高一才開始學畫的劉之林，也順利考上高師大原民專班工藝組，她說，畫畫為她帶來不一樣的人生。

黃秋泉強調，藝能專班的學生是需要被鼓勵的孩子，等他們找到、確定自己的喜好後，他們會義無反顧地學習下去，就如某次在來義鄉某處寫生時，遇到已畢業的專班學生，對方開心地看著他的畫說：「老師，我現在還有在畫畫哦！」

(中時)