夜問打權》花蓮王傅崐萁五星八連霸 搶柯P位置？

6/1《夜問打權》節目來賓唐慧琳(左起)、湯紹成、羅智強、王鴻薇、費鴻泰、董智森。(中天提供)

6/1《夜問打權》節目主持人黃智賢(右)與來賓。(中天提供)

2017縣市長滿意度民調，賴清德、陳菊、傅崐萁同坐五星市長！花蓮王傅崐萁五星八連霸，藍營搶北市長位人選多，傅崐萁也想要插一腳，搶柯文哲的位置？

2017縣市民調藍上綠下，柯P六都墊底，涂醒哲居所有縣市長墊底，二位戰將施政民調吊車尾，備戰2018有難度？連任路艱辛？藍營怎佈局才有希望？

回到16年前！大學畢業生起薪28K，蔡政府竟拍手叫好？難道政府不知道物價已回不去了，還得意洋洋？物價漲得比薪資快！年輕人畢業背債無前景只剩「錢頸」，只能當月光族，靠爸靠媽真的非自願！

「這個政府」上任以來，沒有問年輕人解決任何問題，還用前瞻建設還在增加年輕人的負擔，綠營國師陳博志轟前瞻：「官員還在緬懷百年前技術，前瞻建設得緩緩」。

蔡政府的施政邏輯國人真的看不懂，低薪問題不解，還對外國人總是比國人好，外國人來台年薪逾200萬稅減半、外勞政策沒針對國內市場就業情形下對藥，還把外籍生來台實習鬆綁、大量低薪白領外勞入台，並且讓何美玥率隊台商前進美國，親美親到自家國民不顧，看來年青人在蔡英文執政下還是擺脫不了低薪夢魘……。

今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！

(中時電子報)