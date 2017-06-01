公主遊輪白色饗宴 百位乳癌病友圓夢

公主遊輪與台灣港務公司合辦的「白色饗宴」公益活動。（圖／台灣港務公司提供）

公主遊輪與港務公司合辦「白色饗宴」活動。（圖／台灣港務公司提供）

公主遊輪「白色饗宴」活動。（圖／台灣港務公司提供）

「白色饗宴」公益活動。（圖／台灣港務公司提供）

公主遊輪與臺灣港務公司於6月1日合作舉辦「Oh~My Princess 白色饗宴」活動，邀請超過100位乳癌病友在高雄港登上頂級郵輪鑽石公主號，重披白紗走紅毯，以曼妙舞姿展現自信及勇敢。許多病友克服了心理上、生理上的障礙，花費數月精心準備，只期待在親友、貴賓的面前有最完美的演出。

甚至有病友表示，無論身體狀況如何，一定要撐到上公主遊輪的那天，堅毅、熱愛生命的態度讓在場貴賓動容，無不給予祝福與掌聲。病友們也在「未來心願卡」寫下自己對的期許，一年後港務公司將寄回給所有病友，祝福病友抗癌成功，欣喜看見一年前的願望成真！

主辦單位並安排體驗郵輪上豪華設施及在餐廳享受高檔料理，另加碼抽出六張今年10月從高雄郵輪母港出發前往香港、下龍灣的公主遊輪船票，讓參加者大呼過癮。

臺灣港務公司董事長吳盟分表示，過去南部朋友想搭乘郵輪都必須北上基隆，路途遙遠，今年高雄港母港航次大增，想搭乘公主遊輪這樣的豪華郵輪不必捨近求遠，且高雄港地理位置優越，業者順勢開發出香港、下龍灣的南向航線，產品選擇更加廣泛。未來輕軌、以及前瞻計畫中的捷運黃線也都會在目前緊鑼密鼓興建中的高雄港旅運大樓設站，搭配上交通部觀光局、港務公司的各項行銷及優惠方案吸引業者開闢新航線，高雄港郵輪產業精彩可期！

(中時)