桃猿經典主題「動紫大盛」 主視覺超吸睛
Lamigo桃猿經典主題「動紫大盛」將在9日至11日連續三天開趴，是猿隊上半季主場最後一個主題趴，訴求歡樂搖滾以及賽後無極限演唱會的「動紫大盛音樂祭」今公布主題視覺，預告Lamigo桃猿隊年2017年的動紫球服呼之欲出。
猿隊的經典主題Party-動紫趴在去年已升級成為一連三天的棒球音樂祭，結合搖滾的元素、「動紫」的概念以及浩瀚宇宙星光的意境所產生的「動紫宇宙」在今年特別加入狂猿元素，全猿主場熱情的歌聲以及聲光效果在星空當中烘托出狂猿的靈魂爆發，充滿紫光的浩瀚宇宙意境加入動紫星塵之後幻化成為狂猿怒吼，象徵全宇宙都搖滾起來。
今年的主視覺「動紫狂猿」將在球衣上廣泛地被應用，全面噴發所有的紫氣彈，桃猿戰士與「動紫狂猿」在動紫大盛的結合即將展開，變身動紫狂猿的桃猿戰士即將一一登場，在Exciting Party、Dancing Party以及Moving Party一連三天當中完美呈現，邀請球迷朋友一起變身「動紫狂猿」。
動紫大盛「動紫狂猿」將推出球迷版球服、球帽、動紫包5.0以及系列動紫大盛商品，包括主題球服在內，球團將在近期一一公布，與球迷朋友一起迎接全猿主場眾所期待的球場音樂盛事，全猿即將「動紫、動紫」。
(中時電子報)
關鍵字：Lamigo
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。