桃猿經典主題「動紫大盛」 主視覺超吸睛

Lamigo桃猿今公布經典主題日「動紫大盛」今年主視覺。(猿隊提供)

Lamigo桃猿經典主題「動紫大盛」將在9日至11日連續三天開趴，是猿隊上半季主場最後一個主題趴，訴求歡樂搖滾以及賽後無極限演唱會的「動紫大盛音樂祭」今公布主題視覺，預告Lamigo桃猿隊年2017年的動紫球服呼之欲出。

猿隊的經典主題Party-動紫趴在去年已升級成為一連三天的棒球音樂祭，結合搖滾的元素、「動紫」的概念以及浩瀚宇宙星光的意境所產生的「動紫宇宙」在今年特別加入狂猿元素，全猿主場熱情的歌聲以及聲光效果在星空當中烘托出狂猿的靈魂爆發，充滿紫光的浩瀚宇宙意境加入動紫星塵之後幻化成為狂猿怒吼，象徵全宇宙都搖滾起來。

今年的主視覺「動紫狂猿」將在球衣上廣泛地被應用，全面噴發所有的紫氣彈，桃猿戰士與「動紫狂猿」在動紫大盛的結合即將展開，變身動紫狂猿的桃猿戰士即將一一登場，在Exciting Party、Dancing Party以及Moving Party一連三天當中完美呈現，邀請球迷朋友一起變身「動紫狂猿」。

動紫大盛「動紫狂猿」將推出球迷版球服、球帽、動紫包5.0以及系列動紫大盛商品，包括主題球服在內，球團將在近期一一公布，與球迷朋友一起迎接全猿主場眾所期待的球場音樂盛事，全猿即將「動紫、動紫」。

(中時電子報)