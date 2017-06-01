男大生愛慕女性友人 竟下藥性侵
大學畢業做行政人員的陳姓男子，深夜送抹茶拿鐵給所愛慕的女性友人，卻摻入含有苯二氮平類安眠劑成分的「春藥」，女子昏睡一天一夜，惺忪中察覺被性侵得逞，陳男卻辯稱是想與女子當男女朋友，法官依加重強制性交罪判陳男3年6月徒刑。
28歲陳男於去年7月30日深夜在超商買了抹茶拿鐵，並摻入事先從網路買的「春藥」，再送到住在嘉義市漢口路一處民宅給這名女子，女子不疑有他喝後陷入昏睡，隔天雖然有吃東西、與家人連絡，但頭腦都是昏昏沈沈，嗜睡不已。當晚她感覺到私處疼痛短暫醒來，發現自己被脫光衣物，陳男的生殖器外露，才知道自己被性侵得逞，她喝斥陳男離開，卻仍無力起身，直到8月1日才到警局報案。
陳男竟辯稱，是因為好奇才買春藥，不知道藥效為何，是下藥是想與女子發展為男女朋友，有進一步的關係。
陳男後來取得女子的諒解，與女子達成和解，希望獲得緩刑，但陳男所犯為下藥性侵的加重強制性交罪，是7年以上徒刑重罪，不符合緩刑要件，法官判他3年6月。全案可上訴。
(中時)
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