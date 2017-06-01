白家綺擔任2017台灣美食展宣傳大使

熱愛美食的白家綺（右）常和朋友共享美味。（圖／台灣觀光協會提供）

白家綺享受在家包水餃的樂趣。（圖／台灣觀光協會提供）

一年一度的國內最大美食盛事─2017台灣美食展，7月21日將在世貿一館一連舉辦4天。今年美食展邀請本土劇女神白家綺擔任宣傳大使，她將在美食展前先品嚐各家美食，率先體驗美食展主題「繽紛食代」的豐富內容。7月21日美食展開幕當天，她也將親自逛展，和粉絲們一起探訪美食展的各主題館，體驗結合味覺、視覺與文化美學的盛大饗宴。

白家綺表示，受邀擔任2017台灣美食展宣傳大使，她心情非常雀躍，因為台灣是一個寶島，有很多好吃的美食，希望藉由這個活動，把台灣美食介紹給國內外的朋友們，同時讓全世界知道，台灣飲食經時代演變後、所散發的美味底蘊與文化。而且，「我自己也希望在美食展吃遍全台灣各地的小吃，甚至是我不曾吃過的美食」白家綺說。

身為本土劇女神，被問到平常是否有時間下廚時，白家綺說，平常因工作忙碌，若有機會下廚，也是煮一些簡單健康的東西，例如生菜沙拉、簡單的炒青菜或煎牛排，偶爾會煮個雞湯幫自己補一下，在家她會跟媽媽一起包餃子、餛飩。從白家綺在白胖餃子前展露笑顏的照片可看出，她很享受在家料理食物的樂趣，包水餃的技術也相當好。

白家綺出示她享受各種美食時的照片指出，她喜歡的台菜很多，例如蔥爆牛肉，三杯雞，鳳梨蝦球，鹹蛋苦瓜，清蒸臭豆腐等，因為在台北也很方便吃到各種異國料理，她也樂於多方嚐試，最喜歡的是日本料理、清爽的海鮮料理等。

2017台灣美食展的主題是「繽紛食代─兼容東西好滋味」，台灣獨特的地理位置與歷史背景，造就豐富、多元且具文化內涵的美食料理，不僅隨處可品嚐到中華菜系、台式料理、原住民美食，異國料理也在此薈萃。白家綺3日(周六)將拜訪數家餐廳，一一品嘗在台北就可以吃到的精緻異國美食，為她的粉絲與美食展的觀眾，率先體驗在台北很容易品嘗到的一流且多元的異國料理。

美食展期間白家綺也將親自逛展，除了「繽紛台灣」、「廚藝春秋」等主題館外，她也將為「廚藝大賽」的參賽選手加油，同時探訪台中市政府為2018世界花卉博覽會打造的「花漾台中」主題館，當然也不會錯過提供各式美食的攤位，以及為傳統小吃設計新風貌的「小吃大器」館。

(中時)