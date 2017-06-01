基隆明後日豪大雨 易淹水區須及早準備

全台1日至5日降雨情形，氣象局預估2、3日將有豪大雨，民眾須及早準備。（中央氣象局提供）

中央氣象局預估明後（2、3）日，有豪雨等級以上的機率，為因應本次梅雨，並提前整備，基隆市政府工務處預計將於今（1）日20時於易積淹水區域，中山一路及復興路德和公園後方，預佈大型抽水機1台，另於八堵防汛倉庫待命1台。

工務處表示，各區公所將所屬3台小型移動式預為整備完妥，並宣導低窪地區居民及早因應，若有裝設防水閘門者要做好準備。

環保局表示，已加強路面清掃及水溝疏通，避免進水格柵遭垃圾封阻無法排水。

(中時)