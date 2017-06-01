洪秀柱提早交棒說 吳敦義批：完全違法

國民黨主席當選人吳敦義今天晚上到彰化縣議會謝票，參加感恩餐會，對洪秀柱批中央委員選舉期程喬不定，吳敦義反駁是完全違法。（吳敏菁攝）

國民黨主席當選人吳敦義今天晚上到彰化縣議會謝票，參加感恩餐會。（吳敏菁攝）

國民黨主席當選人吳敦義今天晚上到彰化縣議會謝票。（吳敏菁攝）

國民黨黨主席當選人吳敦義今天晚上到彰化縣議會謝票，參加感恩餐會，對洪秀柱批中央委員選舉期程喬不定，吳陣營希望延期到8月20日舉行，是擔心不能控制中常會；吳敦義表示，提早是完全違法不能做的，尊重洪主席依照黨的規章，萬事就ＯＫ了，如果要提早，「都還沒接黨主席，怎麼去核定中央委員的名單」。

吳敦義強調，第19屆黨代表任期已經快結束了，主席洪秀柱也快卸任了，怎麼可以去提名？「我也還沒當黨主席，黨代表還沒就職，怎麼去選中央委員？」

吳敦義說，提早說是完全是違法，不能做的，一定要等8月20日就職了，黨代表也就職了，才有權去選中央委員，這是最簡單的常識。

至於，媒體問及準備去大陸接受訪問，蔡英文說依法辦理，有馬總統力挺，會不會擔心去不了？吳敦義簡單回答說，說狀況不一樣。快步走進議會的會館，和到場支持者一一握手。

(中時)