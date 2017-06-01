為了寄養童 寄養媽媽擱置碩士學位

余効國（右）、胡雲妹夫妻投入寄養家庭4年來，已經照顧6名寄養童。（黃力勉攝）

「寄養童是我的天使！」余効國、胡雲妹夫妻投入寄養家庭4年來，已經照顧6名寄養童，胡雲妹在就讀研究所期間，為了照顧好8個月大的寄養童，毅然決然的辦理休學擱置碩士學業。她說，既然承諾要照顧寄養童就要完成使命，從他們身上也看到自己不足的地方。

58歲的余効國、55歲的胡雲妹分別從警職及安寧病房社工退休，因為小孩都陸續離家，因此決定投入寄養家庭的行列，目前還有3位寄養童住在他們家一起生活。

胡雲妹說，退休後在布農族的東群學校擔任老師，照顧寄養童後就辭掉部落學校的工作，原本研究所論文已經寫了大部分，但5月的休學底線前，仍決定辦理休學，就是要全心全意照顧好寄養童。

她說，其實寄養童會到自己家，在原生家庭一定有許多的不愉快，剛接觸寄養童時還因為大聲哭鬧，讓她一度血壓飆升，但如今寄養童已經視她為母親，成為家裡的一份子。

她強調，在照顧小孩的過程中，讓她自己感覺重新變成小孩，也在小孩身上看到自己不足的地方，因此常對小孩說「你們是我的天使！」

台東家扶中心表示，去年有14名寄養童接受安置，今年前4個月，就已經有多達19名寄養童需要安置，狀況空前嚴峻，台東許多寄養家庭年齡偏高，需要更多寄養家庭加入。

胡雲妹說，寄養家庭的審核很嚴格，時間也很長，能通過就是對家庭的肯定，如果有什麼問題，社工們也會隨時提供協助，有意參加的家庭其實不用太擔心，「做就對了！」

(中時)