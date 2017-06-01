法網》小小威是女生 大威阿姨意外爆料

準媽媽小威廉絲在法網觀眾席替姊姊大威加油。（美聯社資料照）

前球后小威廉絲（Serena Williams）因為懷孕無緣本屆法網，而她腹中小baby的性別，竟然被姊姊大威廉絲（Venus Williams）意外爆料，「小小威」將會是個女生！

大威是在接受《Eurosport》訪問時，意外透露小小威的性別。當時被問到小baby未來要怎麼叫她，大威開心的說：「『她』（she）會叫我心愛的阿姨～」大威還說，小小威未來會以娘家的姓氏威廉絲作為中間名。

大威上役擊敗奈良久留美，挺進法網女單32強，小威也在看台上加油。小威今年4月宣布她和未婚夫、《Reddit》共同創辦人奧漢尼安（Alexis Ohanian）已有了愛的結晶，當時只說自己懷孕20周，並未披露孩子的性別。

然而，對於媒體抓住大威的話來猜測孩子的性別，準媽媽小威則在推特上妙答回應：「我們家都是女生，沒有跟兄弟一起長大，所以我們習慣說『她』多過於『他』。」

(中時電子報)