準醫科生被迫重考弒父 相擁互道歉
20歲林姓男子去年重考，考上高雄醫學大學，但父母擔心天高皇帝遠，無法管教要求重考，今年3月林男受不了母親叨念，竟持水果刀砍傷父親，被依殺害血親尊親屬未遂罪起訴。新北地院審酌林父傷勢不重，認為林男僅觸犯傷害罪，且林父已撤告，今判公訴不受理。
庭訊時，林家父子相擁而泣，林父認為兒子終究是自己的，原諒兒子的暴衝行為，也鼓勵他念大學，懺悔過去未傾聽兒子心聲，林男也表示自己做錯事了。
據了解，遭砍傷的56歲林父曾在民視擔任臨時演員，林母則為學校老師，對林男寄予厚望。林男2015年已考上某國立大學，但父母以系所不佳為由，要求重考。去年再考上高醫，竟稱離家太遠，擔心林男沉迷電玩，要求再次重考，雙方為此爭吵不休。
今年3月21日晚間，母親見林男玩線上遊戲，再度碎唸「我給你這麼好的環境，你卻不珍惜！」林男累積已久的怨氣，一夕爆發，預謀傷害母親，22日晚間林父先返家，林男隨即拿刀砍傷父親，再揮拳攻擊，造成林父頭部、左手刀傷，右眼下出血等傷勢。
新北地院審酌林父傷勢復原良好，且當初林男並無阻止林父打電話求援，顯示應無殺父意圖，林父也撤告，判公訴不受理。可上訴。
(中時)
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