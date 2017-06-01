《了解與互信 兩岸一定旺》柯P兩面受敵？民調向下走…北京不給表現空間？

《了解與互信 兩岸一定旺》

《了解與互信 兩岸一定旺》

台北市長柯文哲，任期還剩一年多，但當年顛覆政壇的白色力量，似乎光環不再，曾經是盟友的民進黨虎視眈眈，國民黨也誓言光復台北市！強敵一個個冒出頭，柯文哲卻拿不出有效對策，連行之有年的台北上海雙城論壇，傳出今年有可能喊停？但腹背受敵的柯文哲，為了前總統陳水扁仍是到處奔走，還呼籲蔡英文應該「特赦阿扁」。

而談到扁家，曾經是第一女婿的趙建銘，一樣違法犯紀，官司纏身，比起川普女婿庫許納，也是不遑多讓。第一家庭的權力遊戲，鎖定「了解與互信，兩岸一定旺」，精彩剖析!

本日來賓

葉耀鵬 前監察委員

李永萍 前北市副市長

鄭麗文 前政院發言人

黃敬平 資深媒體人

朱衛東 中國社科院台研所副所長(北京連線)

(中時電子報)