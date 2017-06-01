則本昂大燃燒破百球 連7場10K締日職新猷
日職樂天金鷲王牌投手則本昂大，在今日之前已經連6戰單場飆出10次三振，追平野茂英雄的日職紀錄，今面對巨人，則本昂大再展三振功力，在第8局首位打者投出單場第10K，正式創造日職新紀錄。
則本昂大從4月19日面對西武8局飆出10K開始，此役賽前連續6場達成雙位數三振，追平日職懸掛26年，野茂英雄在1991年所創下的連續6場雙位數三振日職紀錄。
則本昂大此役面對巨人前8位打者，都未投出三振，直到第2局面對小林誠司才投出本場第一個三振，之後第3局連飆3K，第4局第一出局數也是三振，連5打席投出三振，前7局投完則本已經投出9次三振。
第8局則本昂大面對單局首位打者坂本勇人，則本昂大投到滿球數，最後順利三振坂本勇人，完成第10次三振，連續7場投出10K以上，創造日職新紀錄，則本昂大更在第8局連投3次三振，解決打者。
則本昂大此役前8局投完，共用129球，被擊出6支安打，飆出12次三振，僅失２分;終場樂天以3比2擊敗巨人拿下勝利，巨人苦吞7連敗。
(中時電子報)
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