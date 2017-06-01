林心如夫妻告侵害名譽 宋祖德：我有信心贏

霍建華、林心如告名嘴宋祖德侵害名譽，北京法院已受理本案。（圖／資料照片）

宋祖德稍早表示「我有信心贏」。（圖／取自宋祖德微博）

大陸娛樂名嘴宋祖德先前爆去年完婚的林心如、霍建華根本沒領證，引來當事人打臉，他隨即以不清楚台灣登記結婚程序致歉，但仍遭林心如夫妻兩人以侵害名譽權提告，北京海淀法院今(1日)表示正式受理本案，就在一群粉絲直呼大快人心之際，宋祖德傍晚打破沉默說：「我有信心贏。」

宋祖德稍早在微博表示，一場官司中並非身為原告就有理，也不是被告就一定輸，他說：「我非常有信心打贏這場官司，我不像其他明星不敢出庭，這一次，我一定親自出庭！我根本沒有侵犯他們的名譽權，怎麼會輸呢？」

對於遭霍建華夫婦控告，宋祖德更強調：「我有信心贏霍建華林心如」，並提醒媒體在還沒開庭判決前，應用中立態度報導，不要未審先判。而林心如昨出席新劇記者會，被問到遭名嘴爆假結婚、甚至逼婚八卦，她表情無奈，說：「這問題好無聊，已經回應過了。」

(中時電子報)