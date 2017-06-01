拒催熟劑 他們家的芒果五顏六色卻熱賣
屏東枋山地區的愛文芒果頗具盛名，果皮鮮紅欲滴，不過王家人的芒果卻有紅、黃、橘等色澤，特別的是，就有顧客向他們指定要這種模樣的芒果，因為樸實無華的芒果裡，包含的不僅是果實的鮮甜，更是一份40多年間時不使用巴克素與催熟劑的用心。
市面上販售的愛文芒果，通常果皮完全紅透的價格較高，但是王振廣近3甲的芒果園所出產的芒果，即使果實再飽滿，也都長著各種顏色。28歲的他2年前返鄉接手爸爸的果園，除著重行銷，不再給行口收購，改由臉書行銷外，也繼續生產五顏六色的芒果。
王振廣說，這些芒果會透著綠、黃、紅、橘等深淺不一的色澤，是因為爸爸王貞傑不願把這些「芒果樹孩子們」添加巴克素與催熟劑，他坦言，一旦將這些常年不「灌頭」的芒果樹，隔年必定結實累累，不過自己傳承的不僅是這些果樹，還有爸爸採自然熟成的風骨。
「給我好吃的芒果，不要只有外皮漂亮。」王振廣說，曾有客人向他們抱怨，曾買過外皮紅透，但切開果肉卻慘白的芒果，轉而信任「非外貿協會」的他們，且2年前也通過吉園圃檢出零農藥殘留，售價卻不如無毒芒果的嬌貴，不過今年產量少，上月中旬才開始採收，加上訂單爆單，現在訂至少要等近1個月，才吃得到。
(中時)
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