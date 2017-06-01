謝淑薇淘汰陶珊 法網女單32強平台灣紀錄
台灣「網球一姐」謝淑薇繼續在法網羅蘭蓋洛球場逞威，1日與美國女將陶珊（Taylor Townsend）戰滿3盤、97分鐘，以6比0、2比6、6比3勝出，創下打入法網女單32強的個人賽史最佳成績。
謝淑薇這場勝利，也追平了台灣在法網女單的歷史最佳成績，王思婷曾在1996、1997年兩度打入32強。謝淑薇並追平自己在四大賽女單的次佳成績（2012年溫布頓），再1勝就能追上她在2008年澳網打入16強的大滿貫女單台灣紀錄。
謝淑薇開賽後連拿7局，輕鬆拿下首盤，還在第2盤先聲奪人。未料陶珊總算保發拿下此役首局後，謝淑薇發球局從40比0打到輸，並在第7局再遭破發，讓陶珊以6比2扳平盤數。
謝淑薇首盤3度破發，第2盤卻沒有逼出任何破發點，第3盤她總算找回威力，於第2局率先破發。未料兩人的發球局都出現亂流，在2至7局來回互破。其中第7局最為可惜，謝淑薇取得40比0領先，卻錯過7個保發局點，在6度丟士後被陶珊破發。
第7局雖未保住，但謝淑薇再接再厲，幸運之神也站在她這邊。第8局纏鬥到丟士後，陶珊一記網前機會球，卻不偏不倚打在網子上方，讓手感犀利的謝淑薇打出一記漂亮後場高吊致勝球。謝淑薇隨後破發並一鼓作氣，在第9局連拿4分保發成功，也搶下晉級門票。
陶珊是2012年澳網青少女單打冠軍，還擁有左手持拍的優勢，但謝淑薇完全沒有讓對手的發球占到便宜，除了第2盤，陶珊1、3局的7個發球局全部失守，若非決勝盤謝淑薇的發球也有狀況，或許比賽可以贏得輕鬆許多。
(中時電子報)
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