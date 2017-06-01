上半年出國旅遊 國人最瘋日本

2017年上半年度10大熱門旅遊搜尋地點第一名東京。（圖／Kayak提供）

2017年上半年度10大熱門旅遊搜尋地點第二名大阪。（圖／Kayak提供）

2017年上半年度10大熱門旅遊搜尋地點第三名沖繩。（圖／Kayak提供）

2017年上半年度10大熱門搜尋歐美國家第一名洛杉磯 。（圖／Kayak提供）

隨著越來越多廉價航空進駐台灣、在台拓展新航線，自助旅行在台灣越來越盛行，對旅遊比價網站的使用需求也日益增加。旅遊搜尋引擎KAYAK（tw.KAYAK.com）今日公布「台灣2017上半年度旅遊報告」，前10大熱門搜尋地點中，日本穩居前3席，依舊是台灣人最愛旅遊國首選。

同時KAYAK透過大數據分析台灣人的旅遊偏好及習慣，發現台灣人最常在周一到周三晚上10點搜尋旅遊資訊，而最多人選擇出發旅行時間則為周六。另外，KAYAK也針對2017下半年度旅遊趨勢進行分析，發現下半年最佳旅遊月分大多落在12月。正在安排旅遊計畫的旅客可以參考KAYAK提供的資訊，尋找更多旅遊靈感，並規劃最划算且符合心意的旅行。

★匯率貶值正是赴日旅遊好時機 東京穩居台灣人最愛旅遊地第一名

受到日圓匯率貶值影響，台灣人遊日熱潮持續發燒。根據KAYAK「台灣2017上半年度旅遊報告」顯示，今年上半年10大熱門搜尋旅遊地點中，前三名皆為日本城市，第一名為東京，其次為大阪及沖繩。相較2016年全年度搜尋排行榜，沖繩為成長幅度最大的城市。擁有四季宜人的氣候，加上方便安排自駕遊，讓沖繩躍升為國人最喜愛的渡假勝地之一。

而台灣其他鄰近國家，如：首爾、香港、澳門、曼谷、上海、新加坡，也都榜上有名，顯示短期旅遊為近年來台灣人主要的旅遊模式。此外，近期「新南向」旅遊風氣越來越盛，KAYAK更發現亞庇（馬來西亞）、胡志明（越南）等東南亞國家旅遊潛力逐漸攀升，皆為台灣人於2017上半年常搜尋的旅遊地點。若以長程旅遊來看，洛杉磯、紐約、倫敦則是國人最熱搜前三名。

KAYAK亞太區高級總監韋小薇表示：「在整個亞太區旅遊市場中，台灣極具發展潛力。KAYAK自去年正式進入台灣市場後，網站搜尋量逐月攀升，搜尋成長量更提升約3至4倍，顯示台灣人越來越習慣而且喜歡使用旅遊搜尋引擎自助規劃旅行，對旅遊比價網站的需求也日益提升。」

★排名 上半年度熱門搜尋地點

1 東京

2 大阪

3 沖繩

4 首爾

5 香港

6 曼谷

7 澳門

8 上海

9 新加坡

10 洛杉磯

平日晚上10點為規劃旅行尖峰時刻 國人平均提早一個半月開始搜尋旅遊資訊。觀察台灣使用者的旅遊規劃習慣，KAYAK於「台灣2017上半年度旅遊報告」*中發現，台灣人通常習慣於晚上10點開始搜尋旅遊資訊，其中週一到週三為最熱門時段，而週五晚上及週六的週休假日可能多規劃外出與朋友聚會，因此搜尋量則相對較少。

以旅遊的準備期來看，台灣人平均約提早49天開始規劃旅遊行程，但因出遊地點不同，準備期也會有所差異。日韓等地為台灣旅遊大宗，台灣人多習慣提早兩個月開始規劃；香港、澳門則因距離較近，旅客通常會到一個月前才開始查詢旅遊資訊；而長程的旅行則會較早開始規劃，以洛杉磯為例，旅客通常會提早約82天開始搜尋相關機票、住宿等資訊。

因應2017年上半年有較多的國定連續假期，台灣人出國旅遊比例也相對提升。報告顯示，上半年度的3個旅遊高峰坐落於2月底（228連假）、4月初（清明連假）及5月下旬（端午連假）。但受到假期天數的影響，平均出國天數則從2016年的5天減為4天，而最常出發的時間則是週六，週二因為需要請較多天假才能安排旅遊計畫，成為國人最少選擇出發旅行的時間。

2017下半年度旅遊趨勢，12月為旅遊的最佳月份 規劃出國建議到KAYAK比價找旅遊靈感。2017年已經過了一半，還在觀望及尚未決定旅遊計劃的旅客，可以參考KAYAK提供的「2017下半年度旅遊趨勢」，找尋更多旅遊靈感。依據KAYAK大數據顯示，下半年Top 10熱搜尋城市的平均最低機票價格都出現在年底，各城市「最佳旅遊月份」大多都落在12月，而紐約則為10月。

若想買到最便宜機票，則依不同城市的「建議提早預訂時間」而有所差異。如：首爾、大阪、東京等國人較常前往旅遊的城市，建議提前5到6個月預訂；其他亞洲城市則是平均2到3個月前預訂，可以找到較便宜機票價格；而近期沖繩搜尋比例增加，建議最好8個月前就先預訂，才有更多機會以較便宜的價格買到機票。比較2016全年各城市平均機票價格與2017下半年平均機票價格，沖繩、札幌、紐約、澳門等城市的機票價格都有下降趨勢，尤其以紐約平均機票價格便宜35%為最多，依序為沖繩(24%)、澳門(22%)、札幌(10%)。

隨著近期日圓持續走貶、台日廉價航空不斷拓展新航點，赴日旅遊正是最佳時機。想要掌握最佳訂票時機，除了可以參考以上KAYAK大數據顯示提供的「最佳旅遊月份」及「建議提早預訂時間」之外，也可建立喜愛旅遊地點的價格提示，透過郵件及手機App推送通知，搶先一步得知票價變動，讓消費者可在預算範圍內找到最理想的機票、飯店及租車資訊。KAYAK提供多元且智慧的服務，讓消費者可以輕鬆規劃旅程，成為聰明的旅遊達人！

排名 2017年下半年度旅遊趨勢**

1 大阪

2 東京

3 沖繩

4 首爾

5 曼谷

6 洛杉磯

7 香港

8 札幌

9 紐約

10 澳門

(中時)