5千元能去哪旅遊？日韓菲越中港澳都可行

六月是夏天的開端，晴朗的天氣總讓人想好好放鬆一下，Skyscanner.com.tw在此準備了幾個旅遊勝地，無論是精打細算的小資族，或是想享受好天氣卻又怕曬黑的白皙美人。除此之外，這個月還教讀者如何觀察機票的價格趨勢，甚至一次搜索多個城市的機票，以及出國時又該如何縮短通關時間，

關於規劃出國的資訊也準備好了，無論是否已經有行程規劃，都可透過Skyscanner.com.tw全新升級App隨時隨地用手機安排自己的行程以及留意機票價格變化，也可以關注Skyscanner Facebook粉絲專頁每天中午的「#Skyscanner找機票」活動，就有機會搶到最適合自己的優惠機票。

除此之外，Skyscanner.com.tw「旅遊精選和新聞」頻道，蒐集分享包羅萬象的新鮮趣聞，為您提供豐富旅遊資訊，讓您與親愛的家人或伴侶都能輕鬆享受每一次旅程。

【Skyscanner.com.tw 6月精選內容】

★小資族六月遊，5,000元以內能到的目的地

5000元能夠飛去哪裡旅遊呢？日、韓、菲、越、中、港、澳，全都有機會！小資一族想出遊，參考Skyscanner.com.tw的5千元以內目的地精選輯，想便宜出國，其實一點也不難。

★度假也要美美的，不會曬黑的6個渡假勝地

繽紛夏日，正是世界各地繁花錦簇，風光無限的旅遊好時機！但是熱辣辣的陽光發起威來，不但會將人曬昏頭，更容易將您曬成了黑美人。貼心的Skyscanner.com.tw特別幫您找了幾個避暑的好去處，讓您在炎夏中，不用再擔心高溫以及超強的紫外線，悠閒地渡假去。

★想買便宜機票？Skyscanner教讀者如何觀察價格趨勢

購買機票並不是一件複雜的事情，但是如果想要買到便宜機票就要大動腦筋了。每逢出遊高峰期，機票的價格都會有一定浮動的增長，這時，購買機票就像是一場賭博，買到最低價機票的旅客就是贏家。如何觀察機票價格趨勢從而買到便宜機票？Skyscanner.com.tw來教你幾招！

★只去一個城市不過癮？Skyscanner教讀者搜尋多目的地機票。

一次旅行未必只有一個目的地，尤其是去歐洲都去幾個城市玩。可是為每個航段搜索不同的機票實在是太麻煩了和很耗時，更要分開預訂幾次，一不小心看錯預訂航班日期和時間就麻煩大了。Skyscanner.com.tw深深明白這個煩惱，在網頁和應用程序上推出多個城市機票搜尋功能，幫助大家快速預訂最便宜機票。

★出國遊玩，Skyscanner教您如何快速通過海關

開開心心到了機場準備出國，或返抵國門想趕快回到溫暖的家，卻常常在海關前碰到大排長龍的隊伍，真是讓一顆既興奮又期待的心十分難熬。所以，到底有什麼方法可以讓自己快點通過海關呢？馬上來看看Skyscanner.com.tw的聰明指南。

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