王忠義憤恨不平：一審錯誤判決 讓我浪費2年青春
被控殺父弒母的南投縣籍男子王忠義，經最高法院撤銷裁定，發回台中高分院重審，王忠義1日表示，他尚未收到裁定書，但還是尊重法院審理，至於未來的訴訟，應該是會交給律師處理。
南投縣籍王忠義夫婦，前年被控殺父弒母，詐領保險金，其妻去年一審判決無罪釋放，王被判處無期徒刑遭羈押。
台中高分院在4月12日依據台大法醫研究所鑑定結果，認定「王母是跌落溪中，撞擊石頭受傷而溺斃的成分居大」，將羈押2年又6天的王忠義當庭釋放；當天下午由妻子騎機車將其載返南投草屯住處。
王忠義在遭釋放後，仍憤恨不平的抨擊法院一審錯誤的判決，讓他浪費2年青春，他說他定會準備更多證據，證明他的清白，更期盼能早日無罪定案，真正獲得自由。
今天對最高法院撤銷裁定，發回台中高分院重審，王忠義說，尚未收到裁定書，未看到詳細的裁決文，尚無法表示意見，但他還是尊重法院的審理；對於未來的訴訟，王忠義認為，應該會交給律師處理。
王忠義並指出，本案從今年4月12日台中高分院將他當庭釋放，應該就一清二楚，原因是在當時檢察官未客觀審理這個案子，才會造成這樣的困擾，讓他平白遭羈押2年又6天，鑄成無法彌補的傷害，也讓他難以面對社會對他異樣的眼光，更讓司法蒙羞；現只期待早日「無罪定案」。
(中時)
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