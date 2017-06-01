台南新市消防分隊設LINE群組 1里1義消監控防災

台南新市消防分隊設LINE群組，以1義消1里分區，監控防豪雨釀災。（新市分隊提供）

台南新市消防分隊設LINE群組，以1義消1里分區，監控防豪雨釀災。（新市分隊提供）

中央氣象局針對台中以南8縣市發布大雨特報，隨西南氣流增強及鋒面影響，南區氣象中心表示，入夜後雨勢有增強可能；為嚴防大雨成災，台南市消防局第四救災救護大隊新市分隊，在晚間召集轄區義消，指導義消透過手機Line群組，回報新市區共11里的即時狀況，拍照上傳，若有災情傳出隨時打卡定位，以利勤務執行。

第四救災救護大隊大隊長陳坤宗指出，因應人力調動，採用1里1義消的責任分區，利用手機通訊軟體的便利性，即時在群組上PO出最新影音訊息，並用GPS定位打卡，讓警消能第一時間掌握突發狀況，使救災更有效率，他也呼籲民眾明後兩天上班日外出要注意雨勢，放慢車速並留意沿途是否有積水情形，消防分隊人員也將不定期至危險區域巡邏，保障民眾生命財產安全。

(中時)