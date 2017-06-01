邱議瑩要林淑芬勿修理綠官員 網嗆：罷昌後換罷邱

民進黨立委邱議瑩（後中），與同黨立委林淑芬（右排中黑衣）發生激烈口角。 (中央社)

立法院經濟委員會31日排審《外國專業人才延攬及僱用法》草案，民進黨立委林淑芬和同黨立委邱議瑩為此發生激烈口角，邱議瑩甚至要林不要修理自家官員。網友怒嗆：罷昌之後換罷邱！

網友紛紛留言說：「邱立委真的不適任再當立委了，下屆立委選舉叫她滾蛋。」「邱立委妳領的是老百姓的納稅錢，不是小英的錢，妳搞清楚！」「闊嘴女的反擊！」「因為邱委員先生當官，她也努力再求個一官半職，當然要護官，儘管是個爛官她也要護。」「自家人就碰不得？什麼道理，那只能說，只要罵到你的自家人，妳就會跟瘋子一樣亂咬一堆了是不是。」

據聯合新聞網報導，31日民進黨立委林淑芬指該案的實習條文，將偷渡開放低薪白領外勞，會衝擊就業市場，應和她所屬的社福衛環委員會聯席審查，後來在協商時，林淑芬又痛批國發會主委陳添枝想延續馬政府開放低薪白領的政策，邱議瑩聽到後竟要她「不要修理自家官員」、「讓國民黨看笑話」。

(中時電子報)