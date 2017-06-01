尋仇未果朝社區丟汽油彈　報紙遮車牌仍遭逮

三峽區中山路277巷內大樓中庭，5月22日被住戶發現遭人丟擲汽油彈，嫌犯遮蔽車牌試圖掩人耳目，仍遭警方逮捕。（吳堂靖翻攝）

三峽區中山路277巷內大樓中庭，5月22日被住戶發現遭人丟擲汽油彈，地板被燒黑一大塊，觸目驚心趕緊報警，三峽警方獲報，立即調閱路口監視器，發現嫌犯竟以報紙遮掩車牌，掩人耳目，經追查至板橋區，終於鎖定犯嫌。

林嫌到案稱，因在永和開的燒烤店被砸，懷疑仇家住在該棟大樓，尋仇未果，悻悻然與其他3名友人，朝大樓中庭地板丟擲汽油彈洩恨，所幸未引發人員傷亡。警訊後，依公共危險罪嫌將林男等4人函送法辦。

(中時)