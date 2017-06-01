制約北韓 日自衛隊與美2航母聯合訓練

共同社報導，日本海上自衛隊1日透露，直升機護衛艦「日向」號和護衛艦「足柄」號當天在日本海北陸海域與美海軍核動力航母雷根號和卡爾･文森號開始了聯合訓練。日本航空自衛隊的F-15戰鬥機也和美航母艦載機FA-18戰鬥攻擊機進行了訓練。

這是自衛隊首次與美國兩艘航母聯合訓練，日本海自和空自的訓練分別持續到3日和2日。在聯合訓練中，海自進行了編排陣型的戰術運動及通信訓練，空自實施了模擬戰鬥的戰術訓練。此次聯合訓練旨在讓日美聯手牽制發射多次彈道飛彈的北韓。

(旺報)