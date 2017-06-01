竹縣議員林昭錡酒駕 不配合還嗆警垃圾
前新竹縣民進黨主委、現任議員林昭錡，1日酒後駕車行經新竹市，疑不勝酒力，將車停在公道五路快車道旁睡覺，警方獲報趕抵，他竟不配合調查，還嗆警垃圾，經多名警力壓制帶回，酒測值高達0.76毫克，全案依公共危險罪嫌送辦。
林昭錡供稱，他中午與縣府幾位一級主管，一起去吃火鍋，餐會中有喝3瓶啤酒，但認為自己沒醉，加上待會有會議，因此自行駕車離開，但經過新竹市時，覺得疲憊，將車停靠路邊，沒想到引起拖吊車注意。
警方表示，拖吊業者發現有車輛停在公道五路快車道旁，趕緊前往查看，發現渾身酒氣的林昭錡，立即通知警方到場，同仁趕抵後向他盤問，他卻精神不佳，還持議員身分，怒嗆執法的員警「垃圾」，只好強制將他帶回所。
警方指出，回所後向林昭錡實施酒測，沒想到酒測值竟高達0.76毫克，不但在派出所胡言亂語，還大聲嚷嚷，要找竹東分局帶他回去，不滿警不給他面子，全案將依違反公共危險罪嫌移送法辦。
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(中時)
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