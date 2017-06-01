吳敦義彰化謝票：最大目標2020重新贏回執政
中國民國黨主席黨選人吳敦義今天晚上參加彰化縣議會舉辦的感恩餐會，說起去年12月，尚未決定是否參選黨主席，議長謝典霖舉辦餐會鼓舞，思考良久，元月向經國先生行禮，決定參選、得到勝選，承諾會將政見逐一實現，讓國民黨在野期間發揮制衡的力量，最重要是2020年贏回執政，讓中華民國發光發熱。
議長謝典霖今晚致詞，先喝下這杯歡喜酒，未來要繼續為中華民國打拚，要贏得漂亮，並說這場黨主席選舉，爸爸謝董事長出最大力，也感謝所有總幹事、黨代表等全力以赴。
吳敦義說，感謝議長謝典霖和謝一家人，兩個月內讓粉書衝破10萬人，並感謝在座所有民意代表、人民團體和黨代表等。
吳敦義說，會全力以赴，把政見逐一落實，讓中國國民黨在野期間，發揮制衡和監督的力量，目標還是2018，贏取更多縣市執政和議會的席次，最重要是在2020年，光榮贏回執政的機會，讓中華民國發熱發光，贏回尊嚴，讓台灣、中華民國拚經濟，不拚鬥爭清算，要和諧不搞對立，兩岸和平發展，不要像現在這樣對峙僵局，造成很多困擾、觀光旅遊受到很大傷害，台商大陸、貿易可能會減少，陸生來台也減少了，只有重新贏回執政才能撥亂反正。
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(中時)
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