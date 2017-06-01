日台旅遊峰會召開 力爭逾700萬人互訪

共同社報導，由日本與台灣旅遊業團體參加的「日台觀光峰會」1日在香川縣高松市召開，確認了到2020年雙方交流人口力爭達到700萬以上的新目標，並圍繞如何實現進行了磋商。

除日台旅遊行政負責人外，共有旅遊、運輸、住宿等行業相關人士約200人出席會議。

2016年兩地相互交流人口約606萬，達到2008年的兩倍以上。另一方面，相較於2016年約417萬的訪日台灣遊客，赴台日本遊客僅約190萬，差距顯著，因此台灣方面要求加以改善縮小差距。

日台觀光推進協會主席山口范雄表示，除赴日入境外也將著力於推動出境，努力使兩者均衡發展。

(旺報)