全台豪雨特報 林智堅指示各單位做好萬全準備
梅雨時節已至，新竹市消防局提醒，中央氣象局發布豪雨特報，6月2日0時至6月3日將有豪大雨機率，因應強降雨來襲，新竹市秘書長陳章賢於今日召開「新竹市政府防汛整備會議」，確保相關機制與設施運作正常，各局處橫向聯繫暢通，做好完善的預防與救災準備，保障人民生命財產。
消防局表示，今日清點新竹市政府各單位防汛設備，消防局備有大、中、小型移動式抽水機共56部，全面檢視所屬抽水設備與地下道功能，並確認正常運作，足以因應豪雨威脅，蔡天力參議於今日上午率消防局、環保局、工務處與區公所前往西大路地下道、太原地下道、公道五防汛道路與金城湖抽水站進行防汛視察，檢視易致災點，做好萬全準備。
消防局指出新竹市11處地下道及4處區域排水等易積淹水區域皆已建置監視錄影設備（CCTV），太原路、全中興、光復路、西大路和元培街五處地下道亦設有柵欄自動警示設備，積水超過十公分就會發出警示閃光，若積水超過15公分，柵欄則會自動放下，透過防災智慧監控網絡和柵欄式自動警示系統，提升車行地下道防災效能和行車安全。
工務處說明，將與農田水利會共同確認本市所有水門啟閉狀態，以因應水域排水調節，排除淹水狀況，密切關注行車動線安全，如有突發情形，將通報警察局派員協助交通管制及疏導措施，共同維護用路人安全，並請區公所協同里長、里幹事加強災情通報工作，備妥沙包存量供民眾索取。
消防局將於今晚間10點災害應變中心二級開設，由消防局應變小組先行進組，加強掌握雨勢變化，有相關災情將立即回報相關單位，同時呼籲民眾，為減輕災害發生，請留意降雨情形，出門記得攜帶雨具，並注意人身安全。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。