全台豪雨特報 林智堅指示各單位做好萬全準備

梅雨時節已至，新竹市消防局提醒，中央氣象局發布豪雨特報，6月2日0時至6月3日將有豪大雨機率，因應強降雨來襲，新竹市秘書長陳章賢於今日召開「新竹市政府防汛整備會議」，確保相關機制與設施運作正常，各局處橫向聯繫暢通，做好完善的預防與救災準備，保障人民生命財產。

消防局表示，今日清點新竹市政府各單位防汛設備，消防局備有大、中、小型移動式抽水機共56部，全面檢視所屬抽水設備與地下道功能，並確認正常運作，足以因應豪雨威脅，蔡天力參議於今日上午率消防局、環保局、工務處與區公所前往西大路地下道、太原地下道、公道五防汛道路與金城湖抽水站進行防汛視察，檢視易致災點，做好萬全準備。

消防局指出新竹市11處地下道及4處區域排水等易積淹水區域皆已建置監視錄影設備（CCTV），太原路、全中興、光復路、西大路和元培街五處地下道亦設有柵欄自動警示設備，積水超過十公分就會發出警示閃光，若積水超過15公分，柵欄則會自動放下，透過防災智慧監控網絡和柵欄式自動警示系統，提升車行地下道防災效能和行車安全。

工務處說明，將與農田水利會共同確認本市所有水門啟閉狀態，以因應水域排水調節，排除淹水狀況，密切關注行車動線安全，如有突發情形，將通報警察局派員協助交通管制及疏導措施，共同維護用路人安全，並請區公所協同里長、里幹事加強災情通報工作，備妥沙包存量供民眾索取。

消防局將於今晚間10點災害應變中心二級開設，由消防局應變小組先行進組，加強掌握雨勢變化，有相關災情將立即回報相關單位，同時呼籲民眾，為減輕災害發生，請留意降雨情形，出門記得攜帶雨具，並注意人身安全。

(中時)