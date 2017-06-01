鳳凰城法拍會6／6登場 Canon單眼相機一元起標

執行署台南分署法拍會6／6登場，Canon單眼相機一元起標。（黃文博翻攝）

法務部行政執行署台南分署6月6日下午3點起，在台南分署中庭廣場舉辦鳳凰城法拍會。拍賣物品包括豐田INNOVA等11部汽車，還有進入第二輪拍賣的三千年花梨木瘤會議桌、紅豆杉茶几、黑膽石茶盤、鐘乳石木雕等，歡迎民眾前往競標。

台南分署表示，本次公開拍賣的物件，有不訂底價、一元起標的Canon單眼相機，車輛部分，除有BMW大七、賓士、LEXUS等高級車種外，亦有大眾化的豐田INNOVA、日產休旅車及實用的貨車；亦有進入第二輪拍賣的三千年花梨木瘤會議桌、紅豆杉茶几、黑膽石茶盤、鐘乳石木雕等具有收藏價值的精美傢俱。

訂於6月6日下午3時30分起開放民眾拍賣登記，下午4時起，正式競價拍賣。有意參與本次競價拍賣的民眾，請記得攜帶您的國民身分證，交予工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，是不能參與本次競價拍賣的喔！

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