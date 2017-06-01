陽岱鋼二軍先發扛中外野 還是沒敲出安打

陽岱鋼今在二軍持續出賽，可惜打擊還是沒有建樹3打數0安打。(資料照 圖/截自巨人球團推特)

旅日好手陽岱鋼，今持續在巨人二軍進行復健賽，迎戰橫濱DeNA灣星，陽岱鋼扛下球隊開路先鋒，並擔任中外野手，結果3打數0安打，球隊終場以4比2贏得勝利。

陽岱鋼目前積極復健，昨役擔任指定打擊，陽岱鋼表示，打擊方面沒有問題，跑壘也可以用全力衝刺，今扛下中外野手，雖然3打數都擊成內野滾地球出局，但守備方面表現穩定。

不過陽岱鋼此役並沒有打滿全場，提早下場，陽岱鋼包含3月在二軍的兩場出賽，目前在2軍4場出賽，累積8打數沒有安打。

(中時電子報)