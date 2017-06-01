便捷偏鄉孩子上學一哩路 公車開抵龍崎國中
位於山區的龍崎國中，過往孩子上下學仰賴家長接送或學生自行騎腳踏車通勤，在崎頂里長黃怡婷爭取下，大台南公車紅支線增加龍崎國中停靠站，學生搭公車可直接在校門口停車，便捷了孩子的上學這一哩路。
龍崎國中校長蘇恭弘表示，龍崎國中全校48位學生，4分之1的同學搭乘公車上下學，約3分之1由家長接送，其餘則是走路或騎腳踏車，以往因公車只停在山下，學生還需步行數百公尺才抵達學校，隨著紅支線停靠校門口後，學校也會鼓勵學生搭公車上學。
他強調，這對同學而言，不但是交通安全教育的落實，也是一種自我成長，更可以減輕家長接送的負擔，是一舉數得的作法。
學生張雯婷表示，以往只有在媽媽來不及接送她時，才會搭公車，不過，現在搭公車可以直接在校門口下車，真的很方便，家長也更放心，可以讓媽媽不用疲於奔波接送。
(中時)
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