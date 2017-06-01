無法閃避的馬路「神祕力量」 網友直呼超有感!

「NPA 署長室」貼出一段影片，「突然開車門」這股無法閃避的「神祕力量」，時常讓台灣駕駛的安全陷入危機之中。（圖/資料照片，范揚光攝）

台灣的馬路如虎口，交通事故時常發生，據警政署統計，光是2015年的道路交通事故共有30萬餘件，更有1696人因死喪命。今(1)日警政署長陳國恩的臉書粉專「NPA 署長室」貼出一段影片，「突然開車門」這股無法閃避的「神祕力量」，平均一年發生就超過 3600 件，時常讓台灣駕駛的安全陷入危機之中。

NPA 署長室po文表示，「馬路」是我們每天都會使用的的基礎設施之一，不過卻暗潮洶湧，更有一股毀天滅地的力量會瞬間從你的周邊湧現，把你撞得人仰馬翻，無論多麼強壯、敏捷都無法閃避。

其實，這股無法閃避的「神祕力量」就是台灣駕駛的夢魘：突然開車門，根據內政部警政署統計，2012 至 2015 年為止，突然開車門導致傷亡事故，共 1 萬 3000 多件，死亡人數 22 人、受傷人數 1 萬 6525 人；2015年就有3233件、死亡人數5人、受傷人數則是3771人。立法院在去年修法的「道路交通管理處罰條例」，新增駕駛人或乘客在停車時，未依規定開關車門而肇事者，可處 1200 元以上、3600 元以下罰鍰。

網友在看到影片後，留言「太有梗了!」、「原來是三寶神秘力量」、「超貼切的影片。開車門萬萬萬要注意後方啊！」、「怎麼笑著笑著就哭了」。

(中時電子報)