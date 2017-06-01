少子化公托仍供不應求 彰縣公共化比例只有3成
少子化嚴重，公立幼兒園卻仍搶破頭，又到新生報到季節，各鄉鎮市立幼兒園紛紛公開抽籤，最低才只有3成命中率，苦了不少家長；彰縣府就讀公托幼童8831人，私立2萬7561人，公共化比率才32.9％，人口密集的彰化市甚至只有17.8％，公共化教保仍有急迫的需求。
孩子生得少，國中、小面臨嚴重減班，弔詭的是公立托兒所卻隨就業不穩定、低薪化時代，超級搶手，縣府去年在彰化市平和國小成立第1家私立非營利幼兒園，90位名額提前爆滿，還候補30多人，彰化市公立幼兒園抽中率也只有3成。
家長無奈，抽籤拚運氣，有人還因此卻怪孩子不帶運，有人好幾天前就一直拜拜，「現在校園閒置空間這麼多，為什麼不廣設幼兒園，這才是最實際的鼓勵生育政策啊！」畢竟公托每個月才2000多元，私立幼兒園幾乎8000元起跳。
教育處表示，彰化縣國小附設幼兒園48園、25個鄉鎮市也開辦幼兒園，共計83園，核定招生數8831名，私立幼兒園則有236園，招收人數2萬7561人，為提供平價教保
，去年2月和8月分別在彰化市和埔心鄉成立平和、梧鳳非營利幼兒園，政府補助營運成本，家長每月只需負擔4800元到5800元，沒有寒暑假，起步階段，不只滿額，等待候補還大排長龍。
秀水育民非營利幼兒園計畫8月可成立，教育處表示，規劃公共化比率未達40％鄉鎮優先分年規劃，提供優質、普及、平價和教保服務，未來還將陸續再彰化市南興國小等，計畫再成立12園。
(中時)
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