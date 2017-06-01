放狗跑三合院 害騎士摔水溝吃官司

魯姓女騎士今年1月15日凌晨騎機車搭載劉姓男子到桃園新屋訪友，沒想到行經一處三合院時，突然衝出3隻狗狂吠、追咬，魯女失控撞上路邊護欄，連人帶車摔進水溝內，事後報警提告。

三合院楊姓屋主否認是他的狗肇事，強調自家狗都關在家，但監視器拍下狗從三合院跑進跑出，且方姓鄰居證稱楊男是飼主，平時也都放任狗亂跑，輔以女騎士指證歷歷，桃檢依過失傷害罪嫌起訴。

(中時)