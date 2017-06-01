貨車司機沿路掉鐵管 警查獲逮酒駕

47歲鄧姓大貨車司機3月3日中午從新竹送貨到桃園永安漁港時，車上鐵涵管沒綁緊掉落，砸壞路旁停放的小貨車和轎車，車主發現報警，警方半小時後循線逮到鄧男，酒測發現他酒測值達0.18毫克，鄧男自承事發前一晚在住處暢飲高粱酒，清晨6點多還騎機車上班，檢警回推發現他酒測值達0.63毫克，桃園地檢署依公共危險罪嫌起訴。

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(中時)